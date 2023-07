Zazzaroni: "La scelta Giuntoli-Juve comporta rischi elevati. Solo Spalletti potrebbe prendere l'eredità di Allegri in futuro"

Calcio Napoli - Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport commenta l'approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. ieri c'è stata la separazione ufficiale tra il direttore sportivo ed il Napoli:

"Il compito di Giuntoli, che per più di una ragione ha voluto lasciare Napoli dopo otto importanti stagioni e lo storico scudetto, comporta rischi elevati. Le risorse sono limitate e Allegri è, almeno in partenza, inviso a gran parte della tifoseria e dei media che da mesi chiedono la sua testa senza peraltro indicare alternative credibili: Spalletti, l’unica soluzione verosimilmente convincente, non è praticabile poiché sotto anno sabbatico, gli altri nomi buttati lì tanto per aggiungere qualcosa, a Max potrebbero, al momento, pulire le scarpe".