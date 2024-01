Napoli Calcio - Ivan Zazzaroni scrive sul Corriere dello Sport:

"Penso sia improbabile che De Laurentiis confermi Walter l'anno prossimo (Glielo posso solo augurare): spero tuttavia che da qui a maggio abbia almeno l'opportunità di allenare qualcosa di simile al Napoli più convincente degli ultimi trent'anni. Una squadra di ben altro respiro. Walter merita la possibilità concreta di ottenere qualcosa per sè e per una tifoseria che non ha mai smesso di volergli bene"