Zazzaroni: "Allegri può recuperare i 18 punti dal Napoli dello scorso anno. Azzurri come Verstappen"

Calcio Napoli - Ivan Zazzaroni scrive sul Corriere dello Sport sul tema scudetto:

"Allegri sarebbe, è in grado di vincere il campionato e quindi di recuperare i 18 punti che a giugno lo divisero dal Napoli, con una squadra che ha - sì - il vantaggio non quantificabile dell’assenza dalle coppe, ma che, al tempo stesso, in pochi mesi ha perso per varie ragioni Di Maria, Cuadrado, Pogba, Fagioli, Soulé, Bonucci e ci metto pure Barrenechea - Weah e Cambiaso gli ingressi.

La griglia di metà agosto non la modifico in base ai risultati di questi primi due mesi e mezzo. Sottolineo tuttavia qualche piccolo cambiamento, peraltro influente: il Napoli resta Verstappen ma - al momento - guida la Ferrari di Sainz. La Red Bull è finita nelle mani di Hamilton, mentre il Milan è Perez e la Juve Leclerc, anche per affinità aziendali. Lazio, Atalanta e Roma erano e restano in terza fila, dal quinto al settimo posto: effetti del mercato. Ha guadagnato alcune posizioni la Fiorentina che gli acquisti non li ha sbagliati".