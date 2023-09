Zazzaroni: "Abbiamo avuto una conferma su Spalletti, non mi è piaciuto nessuno degli azzurri"

Ultime notizie Serie A - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza sul quotidiano il debutto di Luciano Spalletti da ct dell’Italia contro la Macedonia.

Possono bastare 97 minuti francamente tristi in Macedonia del Nord per spegnere tutto l’entusiasmo, tutta l’energia positiva prodotta da un cambiamento mai così gradito agli italiani?

“Possono, ma non dovrebbero, non devono. Dico subito che non mi è piaciuto nessuno degli azzurri. Abbiamo avuto la conferma che il lavoro di Spalletti sarĂ durissimo, dovendo fare con quel poco che la Serie A è in grado di offrirgli. Â

Spalletti all’esordio nella nuova veste, dal quale non potevamo pretendere miracoli: ha avuto meno di una settimana di tempo per metterci del suo. Troppo poco: non a caso ha investito intelligentemente sulle motivazioni individuali e collettive e su concetti quali l’interpretazione del ruolo a prescindere dal disegno”