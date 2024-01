Napoli - Torino Napoli è la partita dell'ex bomber Duvan Zapata. L'attaccante colombiano allo stadio Grande Torino ha realizzato il cento per cento delle sue reti. Quattro gol tutti in casa. Già tre gol da ex contro il Napoli, nella stagione 2018-19 quando era all’Atalanta. Poi nel 2020-21 sempre con l’Atalanta in pochi giorni tra Coppa Italia e campionato, in due partite vinte dai nerazzurri.