Zanoli-Samp, Gazzetta: possibile novità sulla durata del prestito

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio sulla possibilità che tra Napoli e Sampdoria possa andare in porto lo scambio tra Zanoli e Bereszynski. Proprio nei confronti del terzino attualmente in forza alla squadra allenata da Luciano Spalletti, il quotidiano non esclude una novità per quanto riguarda la durata del prestito.

Prestito Zanoli alla Sampdoria

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Zanoli potrebbe anche restare la prossima stagione in prestito alla squadra blucerchiata in modo da completare il suo percorso di crescita. Se fosse così, il prestito di Zanoli sarebbe praticamente di 18 mesi considerando quello ormai probabile da gennaio a giugno.