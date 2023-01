Zanoli rinnova col Napoli prima di andare alla Samp, dettagli e cifre del contratto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport riporta le ultime notizie in merito allo scambio Bereszynski-Zanoli sull'asse Napoli-Sampdoria. Ecco cifre e dettagli:

"Mancano soltanto le firme dei due club per la ratifica del doppio prestito, con diritto di riscatto a favore del Napoli per il polacco, e prestito secco per ciò che concerne Zanoli , anche lui probabilmente in panchina per la Samp domani contro gli azzurri.

Per concedere Zanoli in prestito ai blucerchiati, il Napoli ha fatto sottoscrivere al classe 2000 un nuovo accordo fino al 2026 (ingaggio da 300mila euro annui), essendo quello attuale in scadenza a giugno. Per quanto riguarda il ritorno del secondo portiere Contini alla base Napoli, sempre dalla Sampdoria, se ne riparlerà soltanto la prossima settimana".