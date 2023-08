Alessandro Zanoli resta al Napoli! E' questo l'annuncio dato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino. Secondo il quotidiano, a meno che le pretendenti non presentino offerte da 20 milioni, Zanoli resterà in azzurro e sarà il vice di Di Lorenzo. Lo stesso capitano azzurro e Victor Osimhen lo hanno convinto a restare nel gruppo. Lo stesso discorso vale anche per Zerbin.