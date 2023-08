Calciomercato Napoli. Il futuro di Alessandro Zanoli in azzurro resta in bilico: il tecnico Rudi Garcia spinge per la permanenza, mentre il ragazzo vorrebbe essere ceduto per trovare maggior minutaggio.

Secondo il Corriere dello Sport il laterale azzurro resterà a Napoli: niente Genoa e niente Sporting Lisbona, che ci ha provato e potrebbe riuscire a far cambiare ide a De Laurentiis solo con una proposta scioccante.