CorSport - Zanoli teme di avere poco spazio restando al Napoli: la risposta del club

Calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli vuole capire se restando a Napoli potrà avere più spazio dell'ultima stagione. Lo scorso anno, nella sessione di mercato invernale, l'ex Carpi andò alla Sampdoria per giocare di più facendo molto bene. Garcia ha ribadito la ferma volontà di tenere il 22enne ma fino alla chiusura del termine per i trasferimenti tutto può accadere.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport riguardo il futuro di Zanoli:

"Un po’ il discorso che sta provando a fare Alessandro Zanoli, 22 anni, promosso e anche consacrato pubblicamente da Garcia dopo la partita di Frosinone - «Per me deve restare», ha detto -, ma inevitabilmente preoccupato di vivere mesi e mesi all’ombra di quel mostro sacro di nome Di Lorenzo. Lo Sporting Lisbona vorrebbe acquistarlo e non se ne parla, mentre il Genoa lo vorrebbe in prestito.

La posizione del Napoli, per il momento, è quella di Rudi: non c’è l’intenzione di cederlo"