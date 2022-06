Zanoli-Napoli, Il Mattino: deve decidere se restare da riserva o fare il titolare altrove in prestito

Notizie Napoli calcio. Alessandro Zanoli è uno dei giovani prospetti del Napoli, già protagonista in questa stagione con la prima squadra di ottime prestazioni in Serie A.

Del futuro di Zanoli ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che pone il terzino destro davanti ad un bivio:

Diverso il discorso per Zanoli, perché il terzino destro ha già fatto parte del gruppo del Napoli in questa stagione, sostituendo Di Lorenzo quando è stato necessario. Sono stati i primi test in vista del futuro. A questo punto, però, dovrà decidere in accordo col Napoli se restare da riserva o se provare a giocare una stagione da titolare altrove.