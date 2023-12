Zanoli ha chiesto la cessione, lo aspetta il Genoa: pronti due nomi per sostituirlo

Mercato in entrata per la difesa del Napoli, con i nomi di Kiwior, Lenglet e Vitìk, ma anche in uscita. Infatti, come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino,

Alessandro Zanoli

Zanoli ha chiesto la cessione

Zanoli vuole andare via e il Genoa lo riaspetta a braccia aperte. Quindi, ecco il ritorno di fiamma per Faraoni del Verona e per Mazzocchi della Salernitana. Avere in rosa un’alternativa a Di Lorenzo, potrebbe consentire di utilizzare il capitano azzurro anche come jolly, in qualche altro ruolo della difesa.

