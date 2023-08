Zanoli apprezzato da Garcia, ma spinge per trovare più spazio: pronta l'alternativa in caso di addio

Calciomercato Napoli. Alessandro Zanoli, terzino del Napoli, è davanti ad un bivio: nuovo prestito per trovare continuità o un anno da vice-Di Lorenzo con il rischio di trovare poco spazio.

Della situazione Zanoli ne ha parlato anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Rudi Garcia ha apprezzato Zanoli durante i ritiri, ma l’esterno vorrebbe trovare più spazio e preferirebbe una cessione in prestito. A questo proposito, il Genoa è particolarmente interessato. Se non dovesse partire l’idea principale resta Faraoni, per il quale c’è già un accordo di massima sia con il suo agente sia con il Verona.