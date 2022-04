Zaniolo ritrova Spalletti, Il Mattino: ci tiene particolarmente a questa sfida, ecco perchè

News calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha sottolineato il perchè Niccolò Zaniolo tenga tanto alla sfida contro il Napoli di Spalletti. Le motivazioni sono da ascrivere al passato dei due:

Zaniolo ci tiene particolarmente ad affrontare Spalletti che ha già incrociato nella partita di andata, all'Olimpico. Perché? Perché Luciano, ai tempi dell'Inter, proprio non si accorse di quel talentino che stava esplodendo nella Primavera e in tanti, nell'ambiente nerazzurro, lo accusarono di averlo sacrificato per avere Radja Nainggolan. La verità è un'altra: Spalletti non fece altro che l'uomo-azienda, dicendo sì a una operazione finanziaria che serviva a mettere in regola in club in ottica Fair Play finanziario.