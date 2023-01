Caos Roma, pugno duro con Zaniolo: rifiuta il Bournemouth e litiga con un compagno di squadra

Notizie calcio - Ora di alta tensione in casa Roma per il caso Zaniolo. Al momento il giovane attaccante si sta allenando in disparte in attesa di conoscere il proprio futuro: lui spinge per il Milan, che però non ha la disponibilità economica per soddisfare la Roma.

Roma, grana Zaniolo: le ultime

Per Zaniolo sono diverse le sirene della Premier League, ma lui sembra non voler scendere a compromessi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un retroscena che ha mandato su tutte le furie i Friedkin: Zaniolo, invitato dal Bournemouth a partecipare all’incontro per trovare un accordo, ha rifiutato il colloquio e non sembra voler cambiare idea. Come se non bastasse, si vocifera inoltre che lo stesso attaccante abbia avuto un pesante alterco con uno dei senatori dello spogliatoio giallorosso.

Non è da escludere che ora la Roma possa utilizzare il pugno duro con Zaniolo in caso di reiterati rifuti, mantenendolo in rosa da separato in casa e relegandolo alla tribuna fino al termine della stagione.