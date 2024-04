Zaniolo-Napoli, Gazzetta: ecco chi è il vero sponsor della trattativa

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport lo sponsor di Nicolò Zaniolo al Napoli sarebbe il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna che già in passato avrebbe voluto il calciatore del Galatasaray alla Juventus:

"Ma il vero sponsor dell’affare sarebbe il prossimo d.s. azzurro Giovanni Manna, che negli ultimi anni ha sempre cercato un modo per portare Nicolò alla Juve. Chissà se il cambio di club porterà finalmente alla svolta e a un nuovo percorso insieme, per il d.s. e per Zaniolo".