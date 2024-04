"Voi siete i campioni!": De Laurentiis sprona i giocatori del Napoli, ecco cosa ha detto loro

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto in merito alla visita di Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno: "

"De Laurentiis in questa stagione le ha provate tutte. Ha seguito il lavoro di Garcia sul campo per un paio di settimane dopo la sconfitta contro la Fiorentina, puntato su tre allenatori con metodologie e stili di gioco differenti, ha mandato il Napoli in ritiro dopo la sconfitta contro il Torino d’inizio gennaio, provato a scuotere gli animi, promesso premi per obiettivi come la qualificazione ai quarti di Champions o l’accesso al Mondiale per Club".

"Il presente è anche il futuro e il patron ha scelto un atteggiamento costruttivo per cercare di risollevare il suo Napoli dopo l’ennesima sconfitta contro l’Atalanta. Ha ricordato che il Napoli è campione d’Italia, che gli azzurri hanno conquistato lo scudetto (il 4 maggio al cinema il film «Sarò con te» prodotto dalla Filmauro sulla cavalcata tricolore), ed un’annata storta non può cancellare tutto il lavoro compiuto, chiesto al gruppo di chiudere bene il campionato".