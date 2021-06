"Vogliamo le cifre di Insigne e Mertens": la risposta del Napoli agli agenti di Fabian

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport fa il punto della situazione riguardo il futuro di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

FABIAN-NAPOLI SARA' ADDIO

Sul quotidiano si legge: "Spettatori interessati di trattative ancora in fase di decollo. Il Napoli non può fare altro, anche se il ds Giuntoli (e tutta la squadra mercato del club) continua a muoversi nella direzione dei calciatori che dovranno prendere il posto di quelli che verranno ceduti. Sì, ma quali? I pezzi grossi e per i quali avviare delle trattative sono sempre loro due, Koulibaly e Fabian Ruiz. Magari più lo spagnolo, che ha 25 anni ed il contratto che scadrà nel 2023: il club azzurro si trova obbligato a venderlo, oppure a fargli firmare un nuovo accordo. E gli agenti di Ruiz sono stati piuttosto perentori con la dirigenza azzurra: il nostro assistito chiede un rinnovo alle stesse cifre di Insigne e Mertens, cioè 4,5 milioni a stagione. Risposta del Napoli: portaci una società disposta ad investire 60 milioni e noi ti cederemo".