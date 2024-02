Voci da Torino fanno sapere una cosa su Allegri in vista di Napoli-Juve

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione dopo la vittoria per 6-1 del Napoli contro il Sassuolo:

"Non montiamoci la testa, ma questa partita l’aspettavamo da agosto. Una bella bevuta dopo mesi di astinenza può farti sognare. Però è una bella ventata di aria fresca, una serata senza veleno, senza depressione. Sestina al Sassuolo (primo tempo 1-3, finale 1-6). L’Emilia ci restituisce un po’ di serenità, forse un’illusione, quella che la Sardegna ci aveva tolto all’ultimo secondo.

Ma è bene non illudersi: la Juventus domenica e il Barcellona martedì 12 marzo ci diranno - anche solo col gioco - se è in corso una guarigione o se a Reggio Emilia ci siamo concessi una libera uscita dall’incubo. Voci da Torino dicono che Allegri vuole la rivincita dell’anno scorso. Sarebbe bello dargli la riperdita. Ricordiamoci che l’obiettivo di Calzona è salvare la faccia e stasera cade uno dei capi d’accusa di quest’anno: «Il Napoli non sa più segnare». Sanno segnare. Pensare ad altro è realtà alterata, delirio da chiacchiera tifosa. Bisogna rimanere con i piedi per terra".