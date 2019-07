Visite mediche in Trentino e poi dritto a Dimaro, inizia l'avventura di Manolas: due azzurri potrebbero dire subito addio

Calciomercato SSC Napoli - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al reparto difensivo della SSC Napoli:

"Insigne si presenterà dunque con lo spirito giusto domani a Dimaro e arriverà guarda caso insieme a Kostas Manolas, anche lui molto atteso dai fedelissimi presenti in ritiro. Toccherà al capitano fare da chioccia al nuovo acquisto, che sosterrà le visite mediche in Trentino prima di mettersi gli ordini di Ancelotti e iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli. Il difensore greco, acquistato dalla Roma per 34 milioni, è finora il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva e sarà ovviamente al centro della attenzione generale già nei suoi primi allenamenti. Lo spogliatoio azzurro accoglierà però a braccia aperte pure Dries Mertens, Piotr Zielinski e Arek Milik, che a loro volta hanno finito le vacanze. Il belga e i due polacchi non sono stati coinvolti dalle voci di mercato e salvo imprevisti colpi di scena dovrebbero rimanere al centro del progetto. Diverso il discorso per l’albanese Hysaj e il portoghese Mario Rui. Pure loro tornano infatti in gruppo, ma senza essere sicuri della conferma. Entrambi sono in uscita e hanno richieste dall’estero: il primo dall’Atletico Madrid, il secondo dal Benfica. È probabile di conseguenza che la loro apparizione in Val di Sole sia fugace".