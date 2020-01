Villa Stuart, siparietto tra Rrahmani ed un tifoso: "Le hai scattate proprio tutte?"

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, due colpi per rinforzare la squadra in questa finestra di mercato invernale, uno invece pensando al futuro. Il Napoli continua a muoversi sul mercato e dopo le operazioni Demme e Lobotka, il diesse Giuntoli ieri pomeriggio ha completato l’acquisto di Amir Rrahmani, difensore centrale attualmente al Verona. Resterà in Veneto fino alla fine della stagione per poi vestire la maglia azzurra a luglio. Il kosovaro con cittadinanza albanese è sbarcato nella Capitale giovedì sera, ieri mattina alle 9 è stato accompagnato dai suoi agenti a Villa Stuart per sostenere le consuete visite mediche di idoneità sportiva. Sorrisi all’arrivo, poi il siparietto con un piccolo tifoso che continuava a scattare selfie su selfie, anche all’interno della clinica: «Le hai scattate tutte?», ha scherzato con il ragazzo. Tre ore di analisi, test fisici ed esami strumentali prima di lasciare Villa Stuart e dirigersi alla Filmauro dove ha firmato un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Il Napoli invece verserà circa 14 milioni di euro nelle casse del Verona che continuerà ad utilizzare il difensore anche nella prossima partita contro il Bologna.