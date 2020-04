"Vietato toccarli", Gattuso categorico su Zielinski e Fabian. ADL lo accontenta: rinnovo con maxi clausola per Piotr, poi toccherà allo spagnolo

Ultimissime Napoli - "Vietato toccarli". E' questo il virgolettato di Rino Gattuso pubblicato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport per quanto riguarda Zielinski e Fabian Ruiz. Entrambi i centrocampisti sono ritenuti incedibili dall'allenatore che ha già fatto presente alla società la loro essenzialità nel progetto tecnico. Anche De Laurentiis è dello stesso parere di Rino ed allora via subito ai rinnovi per blindare due giocatori di livello assoluto. Per Piotr è pronto un contratto fino al 2025 con una clausola da 100 milioni mentre per Fabian a breve verranno riavviate le discussioni con la ferma volontà di arrivare ad un accordo soddisfacente per tutti.