"Vietato concedere campo". Mazzarri vara il primo comandamento per Milan-Napoli

Napoli Calcio - Sarà un Napoli più compatto rispetto a quello dello scorso anno contro il Milan. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"La corazzata di Luciano Spalletti non è stata in grado di trovare una chiave per arginare le ripartenze del Milan e soprattutto di arginare la corsia mancina rossonera, dove Theo Hernandez e Leao si sono esaltati ogni volta nelle praterie concesse dagli azzurri.

Ecco, domenica il primo comandamento sarà “vietato concedere campo”: per questo Walter Mazzarri sta seriamente pensando di cambiare ancora, tornare alla difesa a tre con Ostigard braccetto di destra in supporto e a copertura di Di Lorenzo, che agirà a tutta fascia nel tentativo di limitare Leao e costringere Theo a guardarsi alle spalle più che puntare verso la porta".