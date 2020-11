Vieri non ha dubbi: "Napoli outsider scudetto per tre ragioni"

Ultimissime Napoli - Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Credo che la rosa più forte sia ancora quella della Juve, però non si vincono scudetti all’infinito e loro sono già a nove di fila: arriva sempre un momento in cui una striscia si interrompe. L’Inter, che è altrettanto forte, invece non vince da tanto: potrebbe avere più voglia, più fame. Outsider scudetto? Dico Napoli, e forse outsider è anche poco: perché è abituato da diversi anni a puntare in alto, e anche questo conta quando c’è tanta concorrenza. E poi perché Gattuso ha a disposizione tanta qualità: è una squadra forte forte".