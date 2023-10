Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Rudi Garcia:

"Anche l’ambiente non ha gradito certe mosse nell’amministrazione di un gruppo che, pur essendo campione in carica, è costretto troppo spesso a inseguire nel punteggio, senza uscirne sempre bene. De Laurentiis ha indicato proprio lo scudetto sul petto, per suscitare il moto d’orgoglio di chi ha saputo conquistare il tricolore e ora invece pare smarrito, in un periodo così ondivago da far venire il mal di mare".