Vicenda Osimhen, strategia difensiva concordata assieme ai legali di De Laurentiis

Napoli - Non c'è stato alcun vantaggio fiscale per il Napoli nella vicenda Osimhen. Né ci potevano essere esigenze di bilancio, per una società da sempre attenta al fair play finanziario e in ottime condizioni di salute, sotto il profilo economico. Come riportato da Il Mattino, è durato un'ora o poco più l'interrogatorio, secondo una strategia difensiva concordata assieme ai legali di De Laurentiis, vale a dire i penalisti Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, in una inchiesta che punta a fare chiarezza sul contratto di Osimhen e sui rapporti tra il Napoli (che acquistava l'asso nigeriano) e il Lille (dove l'attaccante aveva militato fino al 2020).