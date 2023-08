Vice-Lobotka, nessun sostituto se parte Demme: Garcia si accontenta di Cajuste!

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sul ruolo di vice-Lobotka! Ne parla oggi l'edizione del quotidiano Il Mattino, ricordando come Diego Demme sia ancora in lista di sbarco, sebbene al momeno non ci siano acquirenti dopo che la Fiorentina ha deciso di puntare su Baldanzi dell'Empoli, che anche è stato obiettivo del Napoli.

Demme

Nel caso in cui il Napoli dovesse privarsi di Demme, la società potrebbe essere costretta a intervenire nuovamente sul mercato, anche se Il Mattino apre ad un'altra ipotesi, vagliata dall'allenatore Rudi Garcia in ritiro: il tecnico potrebbe fare a meno di un vero e proprio vice-Lobotka ed utilizzare Jens Cajuste nel ruolo di sostituto qualora ce ne fosse il bisogno.

Le alternative sono due: da una parte c'è Torreira del Galatasaray, vecchio pallino del Napoli, che potrebbe arrivare, ma solo in prestito. Dall'altra c'è Samuele Ricci del Torino, che è stata più di una tentazione ma difficile che l'operazione possa decollare.