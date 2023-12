Vice Di Lorenzo, Mazzocchi è il preferito ma la Salernitana chiede 4mln: ipotesi contropartita, la trattativa

Il Napoli di De Laurentiis è alla ricerca di un esterno che possa far rifiatare Di Lorenzo di tanto in tanto ed è stato informato che Mazzocchi, napoletano di nascita e anagraficamente preferibile (28 anni), ha dato la disponibilità al passaggio in azzurro.

La Salernitana chiede 4-5 milioni per Mazzocchi

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa con la Salernitana è in corso ma al momento è piuttosto bloccata per una differenza sulla valutazione del giocatore. Il Napoli offrirebbe un paio di milioni di euro, i granata ne vogliono almeno due - se non tre - in più. Tuttavia, c’è la possibilità che rientrino delle contropartite tecniche in questa operazione. Si tratta di Demme e Gaetano, entrambi profili graditi da Sabatini che sono da tempo ai margini del progetto. Per il tedesco resta il solito problema relativo ad un ingaggio troppo alto da sostenere e al quale gli azzurri non vogliono partecipare, mentre il fantasista è un’idea molto intrigante, specialmente se come sembra potrebbe partire qualcuno in quel ruolo, nella rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.

