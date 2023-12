Vice Di Lorenzo, c'è anche Faraoni: si può liberare con un indennizzo simbolico, le ultime

Il Napoli vuole un esterno che possa far rifiatare Di Lorenzo e le circostanze ancora da delineare nelle discussioni per Mazzocchi tengono viva l’ipotesi Davide Faraoni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esterno e capitano del Verona era stato già sondato nella scorsa sessione estiva di calciomercato e anche in quel frangente è stato particolarmente vicino al Napoli. Le due società avevano comunque finalizzato il passaggio a titolo temporaneo di Folorunsho in gialloblù, ma non quello dell’ex Inter e Udinese, nel tentativo di valorizzare Zanoli. A ogni modo, Faraoni potrebbe liberarsi per un indennizzo quasi simbolico, in un eventuale acquisto che sarebbe agevolato dagli ottimi rapporti con il suo agente, Mario Giuffredi.