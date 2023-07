Via Zanoli e dentro Faraoni: Garcia vuole risolvere tutto a inizio della prossima settimana

Napoli - Il Napoli prova a chiudere il colpo Faraoni a destra in caso di passaggio del giovane Zanoli al Genoa, Rudi Garcia vuole risolvere tutto entro la prossima settimana. Il Verona lo dà via per tre milioni e in questo week end sarà uno degli argomenti che il manager Giuffredi affronterà nel ritiro degli azzurri.