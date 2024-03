Via libera del Bologna per Zirkzee, sarà uno dei pochi sacrificati

Pronta la cessione del Bologna per fare cassa con l'addio di Joshua Zirkzee, il talento olandese pronto a fare il salto di qualità e lasciare il club emiliano per un top club a fine stagione. In estate, con il calciomercato, andrà via per firmare con una nuova squadra Zirkzee.

Bologna: cessione Zirkzee, la scelta

Come riportato dal Corriere dello Sport il giovane bomber è considerato uno dei pochi sacrificabili da parte di Sartori e Di Vaio che preparano la squadra 2024-25 con un piano mercato per l'Europa. Cessioni solo convenienti per maxi offerte, quelle che possono arrivare per portare via Zirkzee che piace tanto in Italia a Milan, Inter, Juventus ed è il sogno di De Laurentiis per il Napoli. Le migliori offerte però possono arrivare dall'estero.