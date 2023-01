"Vi prendiamo e vi sorpassiamo", Gazzetta: Pioli prepara la rimonta sul Napoli nei prossimi 5 turni

Calcio Napoli - Tutto il Milan crede nella rimonta scudetto sul Napoli. Il passo falso degli azzurri in casa dell'Inter ha ridato ulteriormente fiducia alla squadra allenata da Stefano Pioli che già lo scorso anno vinse lo scudetto rimontando proprio sui rivali nerazzurri.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport

"Stefano Pioli l’ha già fatto: chi pensa che si tratti di un dettaglio è fuori strada. Perché per vincere uno scudetto serve il passo regolare, certo, ma anche l’esperienza e le ossessioni fanno la loro parte. L’ossessione del Milan 2021-22 era di arrampicarsi fin lassù e rimanerci fino a maggio, un mantra recitato anche quando si rischiava di sprofondare a -7 dall’Inter alla vigilia del derby di ritorno: vi prendiamo e vi sorpassiamo. Ecco, in questo 2022-23 il chiodo fisso è confermarsi. Con un’altra rimonta: da quarantott’ore il Napoli non è più così lontano.

La suggestione è potente: Milan-Roma e Inter-Milan aprono e chiudono una cinquina che può orientare i destini del campionato. Come l’anno scorso: quando Mourinho si presentò a San Siro, il 6 gennaio, i diavoli rincorrevano a -4 dall’Inter; dopo il 2-1 in rimonta nel derby del 5 febbraio (stessa data anche in questo campionato...), Pioli si era portato a un punto da Inzaghi. In quelle 5 gare, il Milan ha costruito la base per il sorpasso che si è concretizzato una settimana dopo — grazie all’1-0 alla Samp firmato Leao. Nelle prossime partite i campioni sono attesi da sfide toste — Roma e Inter, appunto, e nel mezzo le trasferte con Lecce e Lazio — ma anche l’agenda del Napoli non scherza: occhio ai passaggi chiave con Juve e Roma".