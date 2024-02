Vertice di mercato a Castel Volturno: De Laurentiis ha preso delle decisioni

Napoli - Il Napoli non farà operazioni nell'ultimo giorno di mercato, a meno che non siano in uscita, dove c'è Gianluca Gaetano che può lasciare in prestito per andare a giocare con il Granada di Josè Maria Callejon. A confermarlo è Repubblica. Ieri nuovo vertice a Castel Volturno con Aurelio De Laurentiis in vista delle ultime 24 ore di mercato: Diego Demme dovrebbe rimanere ma resterà fuori dalla lista dei 25 del campionato.