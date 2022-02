Verso Napoli-Inter, Tuttosport: "De Laurentiis tira il freno, ma azzurri mai così vicini all'obiettivo"

Notizie Napoli calcio. Con il successo ottenuto dagli azzurri a Venezia, adesso la squadra di Spalletti si è portata a -1 dall'Inter (che ha una gara in meno) in vista dello scontro diretto di settimana prossima al Maradona. Ecco quanto scritto da Tuttosport:

Un pomeriggio fondamentale per il Napoli, che strappa tre punti d’oro sul campo del Venezia, mantiene il passo del Milan a 52 punti e si porta a una sola lunghezza di distanza dall’Inter capolista, sconfitta sabato sera nel derby proprio dai rossoneri. E sabato tra partenopei e nerazzurri c’è lo scontro diretto, a Napoli, che potrebbe essere decisivo anche in chiave scudetto. I giocatori iniziano a crederci, Spalletti sorride, il presidente De Laurentiis tira il freno, ma è chiaro che il Napoli non è mai stato così vicino all’obiettivo.