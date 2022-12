Verso Inter-Napoli, il programma di Spalletti dopo il Lille: ecco come proseguirà la preparazione

Notizie Napoli calcio. Questa sera andrà in scena l'amichevole Napoli-Lille allo stadio Maradona (ore 20). Sarà l'ultimo test per la squadra di Spalletti che poi proseguirà la preparazione dopo le feste natalizie in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter.

Napoli, il programma in vista dell'Inter

Come riporta Tuttosport, il tecnico Spalletti ha già stilato il programma di allenamenti natalizi fino alla gara di Milano:

Dopo l’amichevole contro il Lille dell’ex Ounas , infatti, Spalletti dovrebbe convocare la squadra anche nelle mattinate di giovedì e venerdì, così da completare il lavoro di preparazione. Dal 23 al 27 tutti a casa per trascorrere il Natale in famiglia, poi di nuovo a Castelvolturno per iniziare la vera preparazione in vista del match del 4 gennaio a San Siro contro l’Inter.