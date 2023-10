Verona-Napoli: tre assenti per Rudi Garcia, sono infortunati

Napoli - Arrivano delle nuove notizie che riguardano Rudi Garcia che deve provare a salvare la panchina e dare subito risposte per Verona Napoli dopo due settimane di polemiche. Come confermato da Tuttosport, saranno assenti Anguissa, Juan Jesus e Osimhen per la prossima partita di Serie A. Tutti a fare i conti con infortuni.