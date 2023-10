Verona-Napoli, le scelte di Garcia: 4 novità dal primo minuto al Bentegodi

Calcio Napoli - Mancano ormai due giorni alla sfida contro il Verona allo stadio Bentegodi. Come si legge sul Corriere dello Sport, Rudi Garcia ha già in mente la formazione da mandare in campo sabato pomeriggio. Non mancheranno le novità a quanto pare.

Formazione del Napoli contro Hellas Verona

Partiamo subito da chi sostituirà l'infortunato Osimhen. Tutti gli indizi portano all'argentino Giovanni Simeone. A centrocampo,al posto dell'infortunato Anguissa, il prescelto sembra Cajuste il quale è in vantaggio sul macedone Elmas. In difesa altre due novità come Amir Rrahmani che affiancherà Natan al centro del reparto ed anche Mario Rui sulla sinistra si legge sul Corriere dello Sport.