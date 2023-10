Verona-Napoli, Garcia ha già pronta l'alternativa se Osimhen non dovesse farcela

Notizie Calcio Napoli - Verona-Napoli, ci sarà o meno Victor Osimhen? Tutto dipenderà dagli esami strumentali e dal verdetto che ne verrà fuori quest’oggi.

Verona-Napoli, chi potrebbe sostituire Osimhen

Dovessero comparire problematiche, infatti, anche solo di lieve entità, il giocatore resterebbe ovviamente fermo per questo giro. Altrimenti, scongiurate insidie, prenderebbe regolarmente parte al match.

Secondo quanto si legge su La Repubblica oggi in edicola, il giocatore, in contatto con lo staff medico del Napoli in questi giorni, pensa a un sovraccarico muscolare e non altro come paventato in Nigeria.

Dovesse dar forfait, Rudi Garcia avrebbe già pronta l’alternativa: ovvero il suo sostituto naturale, Giovanni Simeone.