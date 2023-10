Garcia pronto a riprendersi il Napoli: quattro mosse a Verona per cambiare marcia

Notizie Napoli calcio. Incassata la fiducia del patron De Laurentiis, per Rudi Garcia è il momento di cambiare passo e prendere in mano le redini del Napoli.

Domani andrà in scena Verona-Napoli, con Garcia che sembra aver già deciso la formazione da mandare in campo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Osimhen sarà sostituito con ogni probabilità da Simeone al centro dell’attacco, mentre Anguissa dovrebbe essere rimpiazzato da Cajuste senza variare l’assetto tattico. Buone chance di titolarità anche per Mario Rui, considerando il rientro tardivo di Olivera dagli impegni con l’Uruguay. Non sono in discussione Lobotka e Zielinski. La buona notizia, per l’allenatore, è il recupero di Rrahmani, che riprenderà il suo posto al centro della difesa per fare coppia con Natan.