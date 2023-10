Verso Verona-Napoli, CorSport: quattro dubbi da risolvere per Garcia, ha in mente due squadre | GRAFICO

Napoli calcio notizie. Tra una settimana il Napoli tornerà in campo a Verona e la piazza si aspetta delle risposte dopo le polemiche degli ultimi giorni. Garcia è rimasto sulla panchina azzurra, con De Laurentiis che è piombato a Castel Volturno per dare una scossa all'ambiente.

Verona-Napoli, ecco cosa ha in mente Garcia

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato i possibili cambi che ha in mente Garcia in vista di Verona-Napoli, con il tecnico chiamato a risolvere diverse questioni. La prima è quella di Meret, al centro nuovamente di critiche per i suoi errori: il recupero di Gollini potrebbe servire per far rifiatare il friulano e far passare il polverone. Altro quesito è quello dei due difensori centrali: con il recupero di Rrahmani e Juan Jesus si potranno variare le coppie, ma è probabile che con il kosovaro a Verona ci sia Natan, così da "varare" la coppia titolare (sulla carta) in vista anche dell'Union Berlino.

Ulteriore avvicendamento potrebbe esserci a sinistra: Mario Rui reclama spazio ed Olivera sarà tra gli ultimi a tornare dalle Nazionali. In fine la questione Elmas: il macedone, uomo-ovunque di Spalletti, è di fatto sparito dai radar sotto la gestione Garcia. A Verona mancherà Anguissa e potrebbe essere lui a prenderne il posto, a meno che non gli venga preferito Cajuste.