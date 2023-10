Verona e Berlino, esodo dei tifosi del Napoli per sostenere la squadra: ecco quanti ce ne saranno

Notizie calcio. Nonostante un momento storico non felicissimo, il tifoso del Napoli non abbandona mai la propria squadra e proverà a sostenerla ovunque pur di riprendere la marcia. In tal senso, è atteso un vero e proprio esodo di supporters azzurri per le trasferte di Verona e Berlino:

Trasferte Verona e Berlino, quanti tifosi del Napoli sono attesi

Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

Sarà anche azzurro lo stadio Bentegodi. A sostenere il Napoli, questo pomeriggio, circa 3.200 tifosi che occuperanno il settore ospiti (cancelli aperti dalle 13). Biglietti andati a ruba nel giro di poche ore, trasferta concessa solo ai residenti in Campania muniti di fidelity card SSC Napoli. Tanti altri, residenti altrove, si mimetizzeranno in altri settori. Martedì tappa tedesca: 1.400 chilometri per andare e tornare da Verona e poi 1.700 solo per raggiungere Berlino dove martedì il Napoli vivrà contro l’Union la terza sfida della fase a gironi di Champions.