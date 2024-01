Vergogna Napoli, Il Mattino: "Sconfitta del disonore, fa pena vedere tutto questo. De Laurentiis non ha alternative e manderà la squadra in ritiro"

Napoli - Altra bruttissima sconfitta del Napoli che viene umiliato anche dal Torino 3-0. E' clamoroso ciò che sta accadendo ai Campioni d'Italia. De Laurentiis non ha alternative e manderà la squadra in ritiro. Le ultime notizie de Il Mattino:

La sconfitta del disonore. Perché fa davvero pena vedere il Napoli dei fantasmi farsi travolgere così dal Torino. Quand'è che una gara orribile diventa una disfatta? Quando alla rabbia subentra la tristezza: ed è quello che al 90' colpisce tutto il mondo azzurro. De Laurentiis non ha altre alternative e manderà la squadra in ritiro (oggi si deciderà quando). Perché è sparita la voglia di guardarsi indietro ma anche la possibilità di guardare avanti. La cronaca della non partita del Napoli racconta la fine di una non squadra, prima ancora che la non squadra provasse a cominciare.