Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito a Veretout: "Il centrocampista francese è il preferito da Gattuso e, con il suo agente, il Napoli avrebbe già raggiunto l’accordo per un quadriennale con opzione per il quinto anno. La Roma chiede 30 milioni: con 26 milioni cash, la trattativa si chiude".