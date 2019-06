Verdi-Torino, Tuttosport: "Cairo pensa al prestito con diritto di riscatto. Nel pacchetto può rientrare anche Mario Rui"

Calciomercato. Urbano Cairo, prima del ritiro di Bormio, vuole consegnare a Mazzarri due giocatori di qualità per rinforzare l’organico. E uno di questi è Simone Verdi, attaccante del Napoli che la società partenopea ha acquistato l’11 giugno 2018 a titolo definitivo per 25 milioni. Per il tecnico sarebbe la spalla ideale per Belotti. Ovviamente Cairo non è intenzionato a sborsare i 25 milioni pagati da De Laurentiis al Bologna. Potrebbe chiederlo in prestito con un diritto di riscatto tra i 15 e i 18 milioni. Secondo alcuni avrebbe già dato il suo assenso all’eventuale trasferimento, secondo quanto riferisce Tuttosport:

"E questo per (almeno) cinque motivi. Il primo è che conosce alla perfezione l’ambiente granata per averci giocato, il secondo perché si avvicinerebbe a Milano dove vive la sua famiglia, il terzo perché giocherebbe al fianco del Gallo, il quarto è che avrebbe la certezza di scendere in campo con continuità e il quinto e che a Napoli gli hanno parlato molto bene di Mazzarri".



Calciomercato, non solo Verdi per il Torino ma anche Mario Rui

Non solo Verdi, comunque. Perché nel Napoli c’è un altro giocatore che interessa ai granata. E non poco. Si tratta di Mario Rui, 28 anni, esterno sinistro che piace anche al Milan. Il costo del suo cartellino si aggira su 13 milioni e il portoghese è stato inserito nella lista della spesa di Mazzarri. Napoli e Torino, dunque, hanno molto di cui discutere.