Verdi, a Bologna può essere l'ultima gara in azzurro. Diawara piace in Germania ed in Inghilterra. Anche Ounas in partenza

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, De Laurentiis l'aveva annunciato alle porte della primavera: «Le prossime partite ci serviranno per capire su chi puntare il prossimo anno». Oggi è tutto più chiaro, c'era solo bisogno di tempo, il Napoli ha fatto le proprie valutazioni e s'è accorto, ad esempio, che uno dei reparti da rinforzare dovrà essere la difesa: «Lavoriamo all'acquisto di nuovi terzini» aveva rivelato De Laurentiis dopo la gara vinta domenica scorsa con l'Inter. Per questo motivo Hysaj e Mario Rui potrebbero decidere di andar via. Nei giorni scorsi c'è stato un confronto tra il loro procuratore, Mario Giuffredi, e la società. Entrambi i calciatori hanno percepito il rischio di non essere più protagonisti ed ora si lavora per individuare la miglior soluzione (soprattutto economica) che renda felici tutti.



VERDI IN BILICO. Verdi, il cui talento è talmente evidente che nessuno ha mai osato metterlo in discussione, ha deluso le aspettative dei tifosi e forse anche le proprie: ha giocato poco, è stato frenato da infortuni e problemi tattici, ha segnato appena quattro gol e avrebbe voglia di riscattarsi presto. Stasera ritroverà Bologna e il Bologna, la città dove si sente a casa e la società che l'ha rilanciato in un momento particolare della sua carriera. Può essere l'ultima in azzurro o l'inizio della rinascita: il Napoli, che l'ha pagato 25 milioni, non ha alcuna intenzione di svenderlo e potrebbe anche rinnovargli fiducia con la conferma. Dipenderà dalle proposte che arriveranno.

GLI ASSENTI. Partirà, e sorprenderebbe il contrario, Adam Ounas, che a Bologna sarà assente per infortunio. Ancelotti gli ha concesso lo spazio che Sarri gli aveva negato e, proprio grazie alla continuità ritrovata, il Napoli s'è accorto che certi limiti sono ancora evidenti tanto da eclissare i colpi e i pregi. Non parteciperà alla trasferta di Bologna neppure Diawara, un altro calciatore dalle grandi potenzialità ma dal rendimento incostante, sorretto dall'età (22 anni a luglio) e corteggiato un po' ovunque, specialmente in Inghilterra e in Germania.