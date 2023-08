Ventura: "Spalletti? A Napoli scudetto figlio dell'anno precedente. in Nazionale non avrà tutto questo tempo"

Serie A - Gian Piero Ventura, ex CT della Nazionale, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Inizia l’era Spalletti, suo allievo ed amico. E’ la scelta giusta?

«Assolutamente si. Sono felice per l’Italia e per Luciano. Dopo il campionato stravinto col Napoli questa è la ciliegina sulla torta della sua importante carriera. È un impegno non facile ma avrà stimoli enormi. L’ho visto crescere, l’ho cercato come giocatore, l’ho aiutato ad iniziare la carriera di tecnico. Gli faccio un grande in bocca al lupo».

Lei come Spalletti è sempre stato un allenatore “di campo” ed ha provato sulla sua pelle quanto sia diverso il ruolo di ct. Che consiglio si sente di dargli?

«Ho letto su alcuni giornali che basta mettere questo al posto di Lobotka e quello al posto di Zielinski e l’Italia somiglierà al Napoli... Ma non funziona così. In un club lavori tutti i giorni sulla testa dei giocatori e sugli schemi. In Nazionale il tempo è poco e non riesci a imporre il tuo modo di giocare. La differenza tra i due ruoli è abissale. Non è un problema di qualità, voglia o professionalità degli atleti, ma di tempo. Le cose non si improvvisano. Lo scudetto di Spalletti al Napoli è figlio del lavoro dell’anno precedente. Luciano ha subito due gare decisive, dovrà adattarsi in fretta».