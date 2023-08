Ventura: "Scudetto? Il Napoli deve pregare che i suoi titolari non abbiano un raffreddore"

Serie A - Gian Piero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul campionato di serie A:

Passiamo al campionato: il Napoli può ripetersi?

«L’eredità di Spalletti è pesante, ma Garcia è partito bene. Col Frosinone ho rivisto il sacro fuoco in Osimhen, Zielinski, Politano. Se lo mantengono, il Napoli resta favorito per lo scudetto, anche se la squadra non ha una rosa per tre competizioni. Deve pregare che i suoi titolari non abbiano un raffreddore. Lo scorso anno ai primi problemi è uscita dalla Champions».

Chi ha la rosa più completa?

«L’Inter. Due giocatori per ruolo. A centrocampo e in difesa Inzaghi può fare turnover senza veder calare il tasso tecnico. Sono andati via in molti, ma solo Brozovic e Onana erano titolari. Skriniar non giocava più, Lukaku non era di proprietà, Dzeko doveva fare i conti con l'età. Mentre Frattesi mi piace, Pavard è forte e punto su Arnautovic: può essere la sorpresa del campionato».