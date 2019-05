Ventisette pali e traverse, il record poco fortunato del Napoli: tre azzurri sul 'podio' della Serie A

Ventisette pali in serie A non li ha colpiti nessuno, tranne il Napoli che anche a Bologna, sabato sera, è rimasto «tramortito» dall’ennesima beffa. Stavolta a colpire il legno è stato il centrocampista polacco Piotr Zielinski con una conclusione da fuori area. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il destino a volte si gioca sui dettagli e il Napoli non può dire di avere avuto dalla sua una mano amica:

"La classifica stagionale della «sfortuna», stilata dalla Lega di serie A, vede in testa Ciro Immobile, che tra pali e traverse è arrivato a quota otto; a sette lo segue Federico Chiesa, mentre sul podio, quasi da non credere, ci sono tre napoletani - Callejon, Insigne e Milik - che da soli ne hanno dunque colpiti diciotto. Gli altri nove sono toccati a Zielinski (quattro), a Mertens e a Fabian Ruiz (due) e a Koulibaly (uno)"