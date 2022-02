Venezia-Napoli, Cdm: Spalletti ha fatto una richiesta al suo Napoli, il rientro di Osimhen può aiutarlo

Spalletti vuole il salto di qualità, sa che la sua squadra per migliorare il percorso deve far meglio con le squadre che non appartengono al «condominio» delle otto sorelle.

Ultime calcio Napoli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La dolce aria della laguna, l’atmosfera particolare di una città che nel periodo di Carnevale è ancora più magica non deve distrarre il Napoli. Spalletti vuole l’identità del suo Napoli, che punta a comandare il gioco con autorevolezza. Nelle gare contro Empoli e Spezia il Napoli aveva poca forza d’urto, mancava il suo bomber e la squadra, con le tante assenze, stava smarrendo un po’ di potenza esplosiva. Quella che fornisce Osimhen, Spalletti l’ha definito il guerriero descrivendo con entusiasmo il suo percorso: «Ha messo insieme i pezzi della sua faccia ed è tornato a battersi con noi come ha sempre fatto, dobbiamo dimostrare di essere alla sua altezza nella disponibilità alla lotta. Con uno come lui si casca sempre in piedi». Durante la sosta Victor, che giocherà per la prima volta con la nuova maschera protettiva, è stato l’osservato speciale. Il cammino del Napoli passa per i suoi gol, la sua capacità di far faticare le difese avversarie nel reggere le sue accelerazioni. Contro il Venezia Osimhen ha anche la volontà di riscattare l’espulsione dell’andata".