Veiga al Napoli, oggi l'ultimo saluto ai tifosi spagnoli! La trattativa procede spedita

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Gabri Veiga oggi sul Corriere del Mezzogiorno. Si parla di trattativa che procede a passo spedito, ma precisando che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di chiudere definitivamente l'operazione.

Gabri Veiga al Napoli

In ogni caso, sembra essere fatta per Gabri Veiga al Napoli, per un totale di 35 milioni di euro che il Napoli dovrà pagare al Celta Vigo. Cifra che dovrebbe rivelarsi sufficiente a convincere il club spagnolo, che intanto si adopera per intervenire sul mercato e cercare un sostituto. Il Napoli può contare anche sull'intermediazione di Rafa Benitez, tecnico del club galiziano.

Intanto oggi Veiga è stato convocato per l'esordio stagionale di Liga, ma dovrebbe restare in panchina e - forse - approfittarne per dare un ultimo saluto ai tifosi, sebbene non ci sia nulla di già organizzato in tal senso.

Gabri Veiga a Napoli guadagnerà meno 2 milioni di euro a stagione. Con il suo arrivo, Zielinski potrebbe restare in rosa, mentre potrebbe essere Demme a lasciargli spazio, con Gaetano che potrebbe finire in prestito ad Empoli.